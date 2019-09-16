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17:23 16 Eylül 2019
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    Solomon Adaları

    Solomon Adaları, Tayvan yerine Çin'i diplomatik olarak tanıdı

    © AP Photo/ Rick Rycroft
    Asya & Pasifik
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    Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, Tayvan ile resmi ilişkilerini keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı aldı. Okyanusya ülkesi son dönemde diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çeviren 6. ülke oldu.

    Tayvan resmi haber ajansı CNA'da yer alan habere, Solomon Adaları Tayvan hükümeti yerine Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı aldı.

    Panama Kanalı
    © REUTERS / RODRIGO ARANGUA
    Tayvan'la diplomatik ilişkisini kesen Panama, Çin'de elçilik açtı
    Bakanlar Kurulu'nda yapılan oylamada 27 kabine üyesi değişiklik lehine oy kullanırken, 6 üye çekimser kaldı. Öneriye karşı çıkan olmadı.

    Değişiklik, hükümetin görevlendirdiği partiler arası komisyonunun yaptığı değerlendirmenin ardından Tayvan hükümeti yerine Çin ana karasındaki yönetim ile resmi diplomatik ilişki kurmanın ülkenin daha fazla çıkarına olacağına önerisini sunmasının ardından geldi.

    Solomon Adaları ile diplomatik ilişkilerini sürdürmek isteyen Tayvan yönetimi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Hsu Szu-Chien'i Solomon Adaları'na gönderdi. Bakan Yardımcısı Hsu, ülkeye varışında takımadalar için yeni yatırım projeleri olduğunu açıkladı. Fakat Hsu'un ziyareti Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı engelleyemedi.

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas
    © REUTERS / Damir Sagolj
    Bir ülke daha Tayvan'la ilişkiye son verdi: 'Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır'
    Solomon Adaları'nda nisan ayında yapılan seçimle iktidara gelen Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki "Demokratik Koalisyon" hükümeti Çin'le ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere diplomatik tanıma tercihini Taipei'den Pekin'e kaydırma seçeneğini değerlendiriyordu.

    Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare geçen hafta katıldığı bir podcast yayınında "Tayvan siyasetinin ve diplomasisinin kendileri açısından tamamen yararsız olduğu" görüşünü dile getirmişti.

    ‘TANIYAN ÜLKE SAYISI 16'YA DÜŞTÜ’

    Solomon Adaları'nın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 16'ya düştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome ve Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

    ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve El Salvador Dışişleri Bakanı Carlos Castaneda
    © REUTERS / Jason Lee
    El Salvador, Tayvan'la ilişkisini kesip, Çin'le diplomatik ilişki kurdu
    Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

    Uluslararası toplum ise Tayvan'daki hükümeti Çin'in meşru temsilcisi kabul etmiş, 1971'e kadar Çin'i Birleşmiş Milletler’de (BM) Tayvan temsil etmişti.

    1971'den sonra Çin'in Birleşmiş Milletler'deki resmi temsilcisi haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler, Pekin, CNA, Çin, Tayvan, Solomon Adaları
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