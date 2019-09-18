Güney Kore, Japonya'yı 'güvenilir ticaret ortakları listesi'nden çıkardı

Açıklamada, "Uluslararası normları ihlal deden bir ihracat denetimi uygulayan ve uluslararası işbirliğine başvurma konusunda zorluklar yaşayan güvenilir ticaret ortağı statüsündeki her ülke, bundan böyle bu yeni kategorideki koşullara tabi olacaktır" ifadesi yer aldı.
Japonya, bu yeni ticaret statüsü kapsamına alınan ilk ülke oldu.
Yeni statü uyarınca Japonya'ya stratejik maddeleri ihraç etmek isteyen Güney Kore şirketlerinin satış öncesi devlet kurumlarına 3 yerine 5 ayrı belge ibraz etmesi gerekecek. Ayrıca ihracat izinleri için gereken onay süresi de 5 günden 15 güne çıkarılacak.
Öte yandan kapsamlı ihracat izinlerinin geçerlilik süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülecek.
Güney Kore, iletkenlerin ve dijital ekranların üretiminde kullanılan 3 maddenin ihracatını kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nı (GATT) ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Eylül'de Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.
Seul yönetimi, Japonya'nın söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japon İmparatorluğu'nun Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olduğunu savunmuştu.
Öte yandan Japonya, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.
İki ülke, daha önce birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde satmakla da itham etmişti.
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