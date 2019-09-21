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18:44 21 Eylül 2019
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    Çok dilli Hindistan'da ortak dil tartışması: Cumhurbaşkanı Yardımcısına göre herhangi bir dil dayatılmamalı

    © AP Photo / Manish Swarup
    Asya & Pasifik
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    22 resmi dili olan Hindistan'da İçişleri Bakanı Amit Şah'ın ulusun ortak dilinin Hintçe olduğu açıklaması, büyük tartışma kopardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muppavarapu Venkaiah Naidu, "Herhangi bir dil dayatılmamalı ve herhangi bir dile özel olarak karşı olunmamalı" açıklamasıyla ortamı yatıştırmaya çalıştı.

    © REUTERS / DANISH ISMAIL
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    Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Naidu, açıklamasında, halkı mümkün olduğunca çok dil öğrenmeye davet ederken, öğrencilerden de anadillerini geliştirmeye önem vermelerini istedi.

    Tartışma İçişleri Bakanı Şah'ın geçen haftasonu Twitter'dan Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğu, Hindistan'ın küresel olarak kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerektiği açıklamasını yapmasıyla başlamıştı.

    Güneydeki Tamil Nadu eyaletinin Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Sözcüsü Milletvekili T.K.S. Elangovan'un "Hindistan'ın küresel kimliği için bir Hint dili olması gerekiyorsa, Tamilce bunun için en uygun dildir" tepkisi, tartışmayı kızıştırdı.

    © AFP 2019 / Anuwar Hazarika
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    Bunun üzerine, İçişleri Bakanı Amit Şah "Ben asla Hintçe'nin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçe'nin öğrenilmesini talep ettim" savunmasını yaptı.

    İngilizce ile beraber resmi dil Hintçe'nin önemini vurgulayan Şah, "Ülkeyi birlik içerisinde bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçe'dir" diye altını çizdi.

    İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa, ülkedeki tüm dillerin eşit olduğunu, Karnataka eyaletinin ana dilinin Kannadaca olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceği yanıtını verdi.

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    © AFP 2019 / ARUN SANKAR
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    Muhalefetteki eski Hindistan Ulusal Kongresi (INC) lideri Rahul Gandhi, Twitter paylaşımında ülkede tanınan 23 dili sıralayarak, "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir" dedi.

    INC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğu, iktidar partisi BJP'nin Hindu milliyetçicisi ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiği belirtildi. INC "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil" diye çıkıştı.

    Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi de Hintçe'nin her Hint vatandaşının ana dili olmadığını anımsattı.

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    © AFP 2019 / CHANDAN KHANNA
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    Owaisi "Hindistan, Hintçe'den, Hindu'dan (Hinduizm'e inanan) ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyüktür" tavrını koydu.

    Ünlü aktör-yönetmen Rajinikanth "Eğer Hintçe'yi dayatırsanız, sadece Tamil Nadu eyaleti değil, diğer güney eyaletleri de bunu kabul etmeyecektir." uyarısında bulundu.

    Hindistan ile ilgili bilgiler veren Censusindia'nın paylaştığı 2011 verilerine göre, ülkede 528 milyon kişi Hintçe'nin anadili olduğunu ifade ederken, bu oran tüm nüfusun yüzde 43'üne denk düşüyor.

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    © REUTERS / Thomas Peter
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    Hintçe'nin ardından anadil olarak Bengalce'yi 97 milyon, Maratça'yı 83 milyon, Teluguca'yı 81 milyon, Tamilce'yi 69 milyon, Gujaratça'yı 55 milyon ve Urduca'yı 50 milyon kişi kullanıyor. 

    Hindistan anayasasında 22 farklı resmi dil tanımlanırken, resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor.

    Ülkede Urduca, Maratça, Malayalamca, Tamilce, Bengalce, Teluguca, Kannadaca, Keşmirce, Gujaratça, Pencapça ve Assamca, kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

    Etiketler:
    Muppavarapu Venkaiah Naidu, Amit Şah, ortak dil, anadili, Hindistan
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