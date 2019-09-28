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00:56 29 Eylül 2019
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    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Srinagar'da, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, son 24 saatte 23 sokak gösterisi düzenlendiği bildirildi. 

    Pakistan Başbakanı Han 'Keşmir nasıl karşılık verecek, sokağa çıkacak' demişti: Srinagar'da son 24 saatte 23 gösteri

    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Srinagar'da, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, son 24 saatte 23 sokak gösterisi düzenlendiği bildirildi. 

    Pakistan Başbakanı İmran Han Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    The Hindu'da yer alan habere göre, polis, Pakistan Başbakanı Han'ın dün, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Srinagar'daki gösterilerin arttığını, gece 15, gündüz ise 8 protesto gösterisi düzenlendiğini belirtti.

    Han'ın konuşmasının ardından, çok sayıda gencin sokaklara döküldüğü kaydedilirken, protestocuların güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi. Göstericilerin cami hoparlörlerinden Hindistan karşıtı sloganlar attığı ve ilahiler çaldığı aktarıldı.

    Pakistan Başbakanı Han, dün BM Genel Kurulunda, iki ülke arasında savaş çıkma ihtimaline vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

    - İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı.

    - Sokağa çıkma yasağı kalktığında ortalık kan gölüne dönecek. İnsanlar sokağa çıkacak ve 900 bin Hint askeriyle karşı karşıya gelecek. Hayvandan kötü muamele gören Keşmir nasıl karşılık verecek? Liderleri tutuklanmış, 13 bin genci kaybolmuş Keşmir ne yapacak? Sokağa çıkacaklar ve Hint askerlerinin hedefi olacaklar. Keşmir daha da radikalize olacak ve yeni Pulvama saldırıları olacak.

    KEŞMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI VE KISITLAMALAR

    Hindistan - Pakistan
    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek
    Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle başkent Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrilmiş durumda.

    Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, toplu taşıma hizmetleri verilmiyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

    Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor, az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor.

    Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsaade edilmiyor.

    Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından gözaltına alınan yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

    KISITLAMALARIN KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

    Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından bölgede uygulamaya konulan güvenlik önlemleri ve haberleşme kısıtlamalarının pek çok yerde kaldırıldığı iddia edilmişti.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden 13 Eylül'de yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer almıştı. 

    Öte yandan, PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı aynı günkü haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirilmişti. 

    Kısıtlamaların bazı bölgelerde kaldırıldığına yahut hafifletildiğine dair zaman zaman yerel basında çıkan benzer haberlere rağmen, Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri devam ediyor. 

    CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı. 

    Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

    İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

    Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

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    Etiketler:
    Protesto, Srinagar, İmran Han, Keşmir sorunu, Keşmir, Cammu Keşmir, Hindistan, Pakistan
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