Eski Malezya Kralı'ndan boşanan Rus güzel taleplerini sıraladı, Kral 'Beni Bill Gates mi sanıyor?' dedi

Yapılan basın açıklamalarına göre Voyevodinaya’nın talepleri arasında Moskova’da yaklaşık 8.4 milyon Türk lirası değerinde bir apartman dairesi, oğullarının bakımı için aylık yaklaşık 170 bin Türk lirası değerinde nafaka ve Londra’da yaklaşık 56 milyon Türk lirası değerinde bir ev yer alıyor. Eski Malezya Kralı’nın eski eşinin bu taleplerini kabul edip etmediği ise bilinmiyor.
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Ancak kralın, dünya yazılım devi Microsoft'un patronu ve ABD'li milyarder girişimci Bill Gates'i işaret ederek, “Beni ne sanıyor, Bill Gates falan mı?” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. Bunun yanında boşanma sürecindeki güzelin taleplerine yorumda bulunan bir kaynak “Çiftin oğulları Leon gelecek sene Eton Koleji’nde mi okumaya başlayacak ki bu kadar yüklü bir nafakaya ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.
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A little bit more than three months ago, Leon was still living in my stomach. And now his weight is 6,750 grams and my hands get tired to carry him for a long time... Children grow and change very quickly. Therefore, up to one year, there is a tradition to celebrate their birthdays every month. I believe that in such moments, parents should spend as much time with their baby as possible so they don’t miss such valuable moments as the first smile, the first laugh, the first word, the first steps ... 🇷🇺 Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц. Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги... 🥰 Photo by: @veraundritzphotography
Aynı zamanda Voyevodinaya’nın taşımakta olduğu Jacob Arabo marka evlilik yüzüğünün değerinin de yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu biliniyor. Bunun yanında Rus güzel, Rusya’da değeri yaklaşık 850 bin Türk lirasını bulabilen Porsche Cayenne model arabasını da beraberinde götürecek.
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Our wedding celebration in Moscow. I want to say thank you to the people who shared this happy moment with us and were together with us that evening! It was wonderful and beautiful wedding... Наше свадебное торжество в Москве. Отдельно хочу поблагодарить людей, которые разделили с нами это радостное событие и были с нами в этот вечер! Это было очень красиво и празднично...
Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi unvanını da yitirmişti.
Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.
Boşanmanın ardından Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo, müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasının Beşinci Muhammed olmadığına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak nitelendirmiş ve DNA testi yaptırmaya hazır olduklarını söylemişti.
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