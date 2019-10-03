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    Malezya Kralı, Moskova güzeliyle evlendi

    Eski Malezya Kralı'ndan boşanan Rus güzel taleplerini sıraladı, Kral 'Beni Bill Gates mi sanıyor?' dedi

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    Asya & Pasifik
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    Eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed ile dünya evine giren ve çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra boşandıklarını duyuran 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya’nın, eşinden milyonlarca liralık taleplerde bulunduğu iddia edildi. Kral’ın, “Beni ne sanıyor, Bill Gates falan mı?” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

    Oksana Voevodina
    © Fotoğraf : rihanapetra/instagram
    Eski Malezya Kralı'ndan boşanan Moskova güzeli Oksana: Evliliğimizin acı verici iç yüzünü anlatmak istemiyorum
    Geçen yıl evlenen eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, kısa süren birlikteliklerinin ve dünyaya gelen oğullarının ardından zorlu bir boşanma sürecine girişti. Eski sultana yakın kaynakların basına yaptıkları ilk açıklamalara göre, Rus güzel eşinden ayrılmak için astronomik taleplerde bulundu.

    Yapılan basın açıklamalarına göre Voyevodinaya’nın talepleri arasında Moskova’da yaklaşık 8.4 milyon Türk lirası değerinde bir apartman dairesi, oğullarının bakımı için aylık yaklaşık 170 bin Türk lirası değerinde nafaka ve Londra’da yaklaşık 56 milyon Türk lirası değerinde bir ev yer alıyor. Eski Malezya Kralı’nın eski eşinin bu taleplerini kabul edip etmediği ise bilinmiyor.

    Ancak kralın, dünya yazılım devi Microsoft'un patronu ve ABD'li milyarder girişimci Bill Gates'i işaret ederek, “Beni ne sanıyor, Bill Gates falan mı?” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. Bunun yanında boşanma sürecindeki güzelin taleplerine yorumda bulunan bir kaynak “Çiftin oğulları Leon gelecek sene Eton Koleji’nde mi okumaya başlayacak ki bu kadar yüklü bir nafakaya ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

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    A little bit more than three months ago, Leon was still living in my stomach. And now his weight is 6,750 grams and my hands get tired to carry him for a long time... Children grow and change very quickly. Therefore, up to one year, there is a tradition to celebrate their birthdays every month. I believe that in such moments, parents should spend as much time with their baby as possible so they don’t miss such valuable moments as the first smile, the first laugh, the first word, the first steps ... 🇷🇺 Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц. Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги... 🥰 Photo by: @veraundritzphotography

    Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Aynı zamanda Voyevodinaya’nın taşımakta olduğu Jacob Arabo marka evlilik yüzüğünün değerinin de yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu biliniyor. Bunun yanında Rus güzel, Rusya’da değeri yaklaşık 850 bin Türk lirasını bulabilen Porsche Cayenne model arabasını da beraberinde götürecek.

    Moskova Güzellik Yarışması
    © Sputnik / Evgenya Novozhenina
    Rus model: Çocuğumun babası eski Malezya Kralı Muhammed, DNA testine hazırım
    Eski Malezya Kral Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, Kasım 2018'de dünya evine girmişti. Nikâh öncesinde Voyevodinaya, İslam dinine geçtiğini duyurmuş ve 'Rihan' ismini almıştı. Çiftin nikâh töreni, Moskova'daki Barviha kasabasında İslami usullere uygun olarak alkolsüz ve helal gıda ikramıyla düzenlenmişti.

    Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi unvanını da yitirmişti.

    Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.

    Boşanmanın ardından Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo, müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasının Beşinci Muhammed olmadığına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak nitelendirmiş ve DNA testi yaptırmaya hazır olduklarını söylemişti.

     

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    Etiketler:
    Londra, Boşanma, Oksana Voyevodinaya, Rusya, Moskova, Malezya
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