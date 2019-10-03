Eski Malezya Kralı'ndan boşanan Rus güzel taleplerini sıraladı, Kral 'Beni Bill Gates mi sanıyor?' dedi

Eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed ile dünya evine giren ve çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra boşandıklarını duyuran 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya’nın, eşinden milyonlarca liralık taleplerde bulunduğu iddia edildi. Kral’ın, “Beni ne sanıyor, Bill Gates falan mı?” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Geçen yıl evlenen eski Malezya Kralı Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, kısa süren birlikteliklerinin ve dünyaya gelen oğullarının ardından zorlu bir boşanma sürecine girişti. Eski sultana yakın kaynakların basına yaptıkları ilk açıklamalara göre, Rus güzel eşinden ayrılmak için astronomik taleplerde bulundu.

Yapılan basın açıklamalarına göre Voyevodinaya’nın talepleri arasında Moskova’da yaklaşık 8.4 milyon Türk lirası değerinde bir apartman dairesi, oğullarının bakımı için aylık yaklaşık 170 bin Türk lirası değerinde nafaka ve Londra’da yaklaşık 56 milyon Türk lirası değerinde bir ev yer alıyor. Eski Malezya Kralı’nın eski eşinin bu taleplerini kabul edip etmediği ise bilinmiyor.

Ancak kralın, dünya yazılım devi Microsoft'un patronu ve ABD'li milyarder girişimci Bill Gates'i işaret ederek, “Beni ne sanıyor, Bill Gates falan mı?” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor. Bunun yanında boşanma sürecindeki güzelin taleplerine yorumda bulunan bir kaynak “Çiftin oğulları Leon gelecek sene Eton Koleji’nde mi okumaya başlayacak ki bu kadar yüklü bir nafakaya ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Voyevodinaya’nın taşımakta olduğu Jacob Arabo marka evlilik yüzüğünün değerinin de yaklaşık 1.5 milyon Türk lirası olduğu biliniyor. Bunun yanında Rus güzel, Rusya’da değeri yaklaşık 850 bin Türk lirasını bulabilen Porsche Cayenne model arabasını da beraberinde götürecek.

Eski Malezya Kral Beşinci Muhammed ve 2015 Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, Kasım 2018'de dünya evine girmişti. Nikâh öncesinde Voyevodinaya, İslam dinine geçtiğini duyurmuş ve 'Rihan' ismini almıştı. Çiftin nikâh töreni, Moskova'daki Barviha kasabasında İslami usullere uygun olarak alkolsüz ve helal gıda ikramıyla düzenlenmişti.

Ocak ayında Kral Beşinci Muhammed’in tahtından feragat ettiğini açıklaması ise herkesi şaşırtmıştı. Açıklaması neticesinde eski Kral, Kelantan varisi unvanını da yitirmişti.

Çiftin Tengku İsmail Leon Peter bin Tengku Muhammed Faris Petra isimli erkek çocukları, 21 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Voyevodinaya, oğlunu ‘Kelantan Sultanı’nın prensi, Malezya’nın müstakbel kralı’ olarak nitelendirmişti.

Boşanmanın ardından Voyevodina'nın avukatı Yevgeniy Tarlo, müvekkilinin kocasını aldattığına ve çocuğun babasının Beşinci Muhammed olmadığına dair iddiaları 'külliyen yalan ve kirli imalar' olarak nitelendirmiş ve DNA testi yaptırmaya hazır olduklarını söylemişti.