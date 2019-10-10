Pakistan'dan Türkiye'nin Suriye harekâtına destek

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faysal, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Pakistan’ın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faysal, "Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor" ifadelerini kullandı.
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