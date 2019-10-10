Pakistan'dan Türkiye'nin Suriye harekâtına destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faysal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, "Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor" dedi.