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09:54 16 Ekim 2019
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    Çin- Mahkeme

    Çin’den ABD’ye Hong Kong Yasası tepkisi: Kararlılıkla karşı çıkıyoruz

    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Asya & Pasifik
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    Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisinin Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı onaylamasına tepki göstererek, 'buna kararlıkla karşı çıktıklarını' açıkladı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gövde gösterisine dönüşen Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü törenlerinde
    © REUTERS / THOMAS PETER
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    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang yaptığı yazılı açıklamada, ilgili yasanın Temsilciler Meclisinden geçişine ilişkin, "ABD Temsilciler Meclisinin sözde Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı ısrarla geçirmesine oldukça dargınız ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. 

    Hong Kong’da karşılaşılan mevcut durumunun temelinin 'sözde insan hakları ve demokrasi' olmadığını kaydeden Sözcü Geng, aksine şiddeti durdurarak, kaosu kontrol altına alma, düzeni yeniden sağlama ve hukukun üstünlüğünü koruma meselesi olduğunu' savundu. 

    Geng, ABD Temsilciler Meclisinin insan hakları söylemiyle gerçekleri görmezden geldiğini, doğruları çarpıttığını belirterek, ABD’nin bu tutumunun açıkça çifte standart olduğunu ve bazı ABD’lilerin insan hakları ve demokrasi meselesinde 'ikiyüzlülüğünün' ve Hong Kong’un istikrar ve refahına zarar vermesinin açığa çıktığını belirtti. 

    Temsilciler Meclisinden geçen yasanın Senatoda da onaylanmasının sadece Çin’in çıkarlarına değil, Çin-ABD ilişkilerine hatta ABD’nin kendi çıkarlarına da ciddi şekilde zarar vereceğini belirten Sözcü, Washington yönetimini ilgili yasanın kanunlaşmasını durdurmaya ve Hong Kong’a karışmamaya çağırdı. 

    Geng, "ABD’nin yanlış kararlarından dolayı Çin, kaçınılmaz bir şekilde karşı önlemleri kararlılıkla alacak, kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruyacak" ifadelerini kullandı.

    ABD Temsilciler Meclisi, dün ilgili yasayı kabul etmişti. Yasanın kanunlaşabilmesi için ABD Senatosunun da onayı gerekiyor. 

    HONG KONG İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ YASASI

    Söz konusu yasa, Hong Kong'a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar konusunda özel muamelede bulunulmasını ve kentin sahip olduğu yüksek otonominin gözden geçirilmesini sağlayan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda revize yapılmasını gerektiriyor.

    Halihazırda ABD'nin bölgeye uyguladığı özel muamelenin sürdürülmesi için her yıl bölgenin özerkliğini teyit etme zorunluluğu getiren Hong Kong Siyaset Yasası, "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" ile revize edilmesi durumunda, Washington yönetimi, Hong Kong'daki yetkililere yaptırımlarda bulunabilecek. Tasarı ilk 2017'de ortaya çıkmıştı.

    HONG KONG PROTESTOLARI

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu
    © AFP 2019 /
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    Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının 'öldüğünü' açıklamıştı.

    'Tasarı öldü' açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" ifadesini kullanmıştı.

    Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

    Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

    Etiketler:
    Demokrasi, İnsan Hakları, Hong Kong, ABD, Geng Shuang, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin
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