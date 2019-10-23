Çin, Rus turistleri çekmek için Türkiye’deki ‘her şey dâhil’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor

Van Dong Chin, “Bu amaç doğrultusunda Türkiye’den uzmanları ülkemize davet ettik ve sistemin tüm inceliklerini anlamak adına Türkiye’ye bizzat gittik” açıklamasını yaptı ve Hainan beldesini ziyaret eden turistlerin üçte birini Rusların oluşturduğunu ekledi.
Van Dong Chin, ‘her şey dâhil’ sistemini ilk olarak dört ve beş yıldızlı otellerde uygulamaya geçirmeye karar verdiklerini, ancak sonrasında bunun üç yıldızlı oteller için planladıklarını açıkladı. Çinli yetkili, bunun yanında ‘her şey dâhil’ sistemine geçilmesinin, konaklama maliyetlerinde ciddi bir artışa yol açmayacağını belirtti. Bu doğrultuda, iki kişinin yapacağı 6 günlük bir konaklamanın maliyeti 50 bin ruble’ye (yaklaşık 4.500 Türk lirası) tekabül edecek.
Söz konusu sistemin popülerliğinin bir diğer nedeni ise, Rusların yabancı dil konusundaki eksikliği.
Bukharov, “Menüde ne yazdığı açıkça belli olmadığından, turistler de tam olarak anlayamıyor. Ancak her şey dâhil sistemde menüde ne olduğunu rahatça görebiliyor ve yemeğinizi rahatlıkla seçebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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