Çin, Rus turistleri çekmek için Türkiye’deki ‘her şey dâhil’ sistemini uygulamaya hazırlanıyor

Rus turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Hainan tatil beldesindeki otellere olan talebi arttırmak isteyen Çinli yetkililer, Türkiye’den uzmanlardan yardım alarak ‘her şey dahil’ sistemini uygulamaya koymayı planlıyor.

Rus Tur Operatörleri Birliği'nin aktardığına göre, Sanya kentindeki Uluslararası Turizm Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Van Dong Chin, Rus turistler arasında oldukça popüler olan Çin’in Hainan tatil beldesindeki otellere olan talebi arttırmak adına Türkiye’de uygulanan ‘her şey dâhil’ sistemine geçmeyi planladıklarını açıkladı.

Van Dong Chin, “Bu amaç doğrultusunda Türkiye’den uzmanları ülkemize davet ettik ve sistemin tüm inceliklerini anlamak adına Türkiye’ye bizzat gittik” açıklamasını yaptı ve Hainan beldesini ziyaret eden turistlerin üçte birini Rusların oluşturduğunu ekledi.

Van Dong Chin, ‘her şey dâhil’ sistemini ilk olarak dört ve beş yıldızlı otellerde uygulamaya geçirmeye karar verdiklerini, ancak sonrasında bunun üç yıldızlı oteller için planladıklarını açıkladı. Çinli yetkili, bunun yanında ‘her şey dâhil’ sistemine geçilmesinin, konaklama maliyetlerinde ciddi bir artışa yol açmayacağını belirtti. Bu doğrultuda, iki kişinin yapacağı 6 günlük bir konaklamanın maliyeti 50 bin ruble’ye (yaklaşık 4.500 Türk lirası) tekabül edecek.

Rusya Restoran ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Buharov, Rus turistlerin her şey dâhil otelcilik sistemine gösterdikleri ilginin sebebinin eskiden ziyaret ettikleri ülkelerde ürün satın almak konusunda yaşadıkları sıkıntıdan ötürü olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu sistemin popülerliğinin bir diğer nedeni ise, Rusların yabancı dil konusundaki eksikliği.

Bukharov, “Menüde ne yazdığı açıkça belli olmadığından, turistler de tam olarak anlayamıyor. Ancak her şey dâhil sistemde menüde ne olduğunu rahatça görebiliyor ve yemeğinizi rahatlıkla seçebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.