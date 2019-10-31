Pakistan'da tren alev aldı: En az 62 ölü

Yangının, trende yemek pişiren bir yolcunun kullandığı gaz tüpünün patlaması soncu meydana geldiği bildirildi.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, 'kamp ocağı' olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.