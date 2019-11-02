Malezya Başbakanı Mahathir, Avrupa'yı Rus uçaklarıyla tehdit etti

35. ASEAN Zirvesi kapsamında yapılan İş ve Yatırım Konferansı'nda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir, AB ülkelerinin Malezya ile palm yağı ticaretine kısıtlama getirmesi konusuna değindi.

Mahathir, ASEAN'ın 650 milyonluk nüfusu ve ekonomik potansiyelini koz olarak kullanabilmesi gerektiğinin altını çizdi ve AB ülkelerine hitaben, "Eğer Malezya'dan palm yağı ithalatını azaltırsanız biz de sizden bazı ithalatımızı azaltırız. Sizin uçaklarınızı değil, Rus uçaklarını satın alırız" dedi.

Mahathir, "Biz ticaret savaşı istemiyoruz ama bazen onlar bize hoş olmayan şeyler yaptığında biz de kötü olmasını bilmeliyiz" ifadesini kullandı.

Ticari konularda ABD Başkanı Donald Trump gibi misilleme yapılması gerektiğini belirten Mahathir, "Trump'ın yaptığı gibi yapmalıyız. Kendisi hoş bir adam değil ama bu tür hamleleri yapıyor ve biz de bazen hoş olmayan kişilerden bile bir şey öğrenebiliriz" diye ekledi.

Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin palm yağını sınırlama kararını bir süredir protesto ediyor.