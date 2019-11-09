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    Navaz Şerif

    Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan eski Pakistan Başbakanı Şerif'e tedavi için yurtdışı çıkış izni verildi

    © REUTERS / Caren Firouz
    Asya & Pasifik
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    Pakistan hükümeti, sağlık durumu nedeniyle cezaevinden çıkarılan ve tutuksuz yargılanması kararı verilen eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi için yurtdışına çıkma izni verdi.

    Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif
    © AFP 2019 / FAROOQ NAEEM
    Eski Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluktan hüküm giydi
    Pakistan hükümeti, sağlık durumu nedeniyle cezaevinden çıkarılan ve tutuksuz yargılanması kararı verilen eski Başbakanı Navaz Şerif'e tedavi için yurtdışına çıkma izni verdi.

    Başbakan İmran Han'ın Başdanışmanı Naimul Hak tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlar kurulu toplantısında Şerif'in sağlık durumuna ilişkin rapor da görüşüldü. Herkesin istediği hastane ya da ülkede sağlık hizmeti alabileceğini söyleyen Hak, "Hükümet, Şerif'in yurtdışına çıkmasında bir sorun görmüyor. Ancak Şerif serbest bırakılmasına rağmen hala tahliye edilmediği için yurtdışına çıkmasına  ve yurtdışında kalma süresine mahkeme karar verecek." diye konuştu. 

    Öte yandan bugün Pakistan medyasına yansıyan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı da Şerif'in yurt dışına çıkış yasağını kaldırmak için mahkeme kararını bekliyor. Şerif'in yasağının iki gün içinde kalkacağı tahmin ediliyor. 

    Hakkında açılan yolsuzluk davaları

    Pakistan- Rupi- Para
    © AFP 2019 / ASIF HASSAN
    Pakistan'da son 30 yıldaki yolsuzluklar soruşturulacak
    Panama'da bulunan 'off shore' hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı 'Panama Belgeleri' skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince Başbakanlık görevinden alınmıştı. O günden beri kaynağı belli olmayan para elde ederek bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 ayrı yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

    Davalardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı. Dava, 6 Temmuz 2018'de sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl, kızı Meryem 7 yıl, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Şerif, iki ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    Şerif, aralık ayında ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şerif'in Suudi Arabistan'daki fabrikanın sahibi olduğu ancak kaynağı belirli olmayan paralarla kurulan bir iş olduğu için sahibi olarak gözükmediği iddia edilmişti.

    Eski Başbakan hakkında Çaudri Şeker Fabrikaları davasından ise ekim başında tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Hesap Verme Bürosu'nda tutulmasına karar verilmişti.

    Hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirmişti

    İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman
    © AFP 2019 / AAMIR QURESHI
    Pakistan muhalefeti hükümete karşı birleşti: 'Özgürlük Yürüyüşü' kapsamında başkentte dev miting
    Ekim ayında dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Şerif'e bağışıklık sisteminin trombositleri yok etmesinden kaynaklı deri altı kanaması teşhisi konmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken bir de kalp krizi geçirmişti. 

    Mahkemenin görevlendirdiği 6 kişilik doktor heyeti Şerif'in cezaevine dönmemesine yönelik rapor hazırlarken eski Başbakanın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının Pakistan'da yapılamadığını açıklamıştı.

    Bu raporun ardından Şerif, hükümlü bulunduğu cezaevinden salınmış, tutuklu yargılandığı Çaudri Şeker Fabrikaları davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. 

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    Etiketler:
    yolsuzluk, Navaz Şerif, Pakistan
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