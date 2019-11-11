Hong Kong'da eylemler: Çin yanlısı bir adamın üzerine benzin döküp yaktılar

Hong Kong'da ayrılık yanlısı eylemciler, Çin yanlısı olduğunu tespit ettikleri bir kişiyi üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Yanan adam ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Hong Kong'da nisan ayından bu yana devam eden eylemlerde göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların yanı sıra göstericiler ile Çin yanlısı Hong Konglular arasında yaşanan çatışmalarda da artış yaşandı.

Çin yönetiminden ayrılmayı ve İngiliz yönetimine geçmeyi savunan eylemciler ile Çin yanlıları, düzenledikleri eylemlerde sık sık karşı karşıya geliyor ve çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak ise, Hong Kong'un Ma On Shan bölgesinde yaşanan eylemlerde, göstericiler tarafından Çin yanlısı olduğu bilinen bir Hong Konglu ateşe verildi.

Metro istasyonunda yaşandığı öğrenilen olayda, Çin yanlısı Honk Konglu kişi eylemcilerle tartışırken, başka bir eylemcinin adamın üzerine benzin döküp ateşe verdiği görülüyor.

Çevredekiler tarafından söndürülen adamın Prince of Wales hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Feel sorry for what happened. Luckily the man is perfectly fine now.🙏🏻



We demand all HK ppl should stay clam and only target the authority. Don’t be as evil as the HK Government. pic.twitter.com/oGeJ51SJfa — 香港女仔 Elijah (@ElijahCheng1) November 11, 2019

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'IŞİD üyeleri gibi davranmaya başladılar'

Konuyla ilgili açıklama yapan Çin Komünist Partisi'ne yakın Global Times gazetesi şef editörü Hu Xijin ise, olayın görüntülerini paylaşarak "Hong Kong'daki radikal eylemciler IŞİD üyeleri gibi davranmaya başladılar" ifadelerini kullandı.