Çin'den NYT'nin 'Uygur belgeleri' haberine tepki: Yeniden eğitim kamplarının neden ve sonuçları görmezden geliniyor

Pekin, New York Times tarafından Çin Komünist Partisi'nin Uygur talimatlarının ele geçirilip haberleştirilişine tepki gösterdi. Yeniden eğitim kamplarının gerisindeki nedenlerin ve başarısının görmezden gelinmesini eleştiren Çin Dışişleri, son 3 yıldır bölgede tek terör saldırısı meydana gelmediğine dikkat çekti.

Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) sızdırılan ve Müslüman Uygur Türklerine yönelik politikalarla ilgili talimatları içeren 403 sayfalık belgeyi ele geçiren ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesinin bununla ilgili yayını, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın şimşeklerini çekti.

China has detained up to a million Muslims, a campaign it calls a benevolent and routine effort against the pull of extremism. But 403 pages of Communist Party documents we obtained reveal how officials plotted to carry out a ruthless, coercive clampdown. https://t.co/s6Sa2GenA3 — The New York Times (@nytimes) November 16, 2019

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Uygurların yeniden eğitim kamplarına alınması konusunda, NYT'nin bunun gerisindeki nedenleri ve yoksulluğu, ayrılıkçılığı, dinci aşırılıkçılığı bitirmedeki başarısını görmezden geldiğini söyledi.

Yeniden eğitim kamplarının devreye girdiği son 3 yıl için 'Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tek bir terör saldırısı meydana gelmediği' değerlendirmesini yapan Çinli sözcü, bunun politikanın doğruluğunu kanıtladığını savundu.

The @nytimes reporting on the Uighur internment camps in Xinjiang is truly chilling stuff.



But if you think this is just a China thing, remember that the US did something very similar to Native families and is still locking up kids at the border.https://t.co/ZjEZomK4y6 — Julian Brave NoiseCat (@jnoisecat) November 16, 2019

NYT'nin haberini 'karman çorman parçaların beceriksizce biraraya getirilmesi' diye niteleyen ve bunlar üzerinden 'seçmece yorumlamalar yapıldığını' dile getiren Geng Şuang, 'Çin'in Sincan'daki çabalarını karalamak için bu sözde iç belgelerin abartılarak sunulduğundan' söz ederek bunun 'gerisindeki gizli gündemin ne olduğunu' sorguladı.

Çin'in Sincan'da kalkınma ve refahı yaymaya yönelik politikalarını hayata geçirerek 'iyi iş çıkarmaya' devam edeceğini söyleyen Geng, "Sincan'ın süregiden refah, istikrar, etnik birlik ve toplumsal uyumu, belli bazı medya organları ve bireylerin suçlamalarının en güçlü şekilde tekzipidir" dedi.

Geng'in belgelerin geçerliliğini sorgulamaması dikkat çekti.

NYT'nin yayımladığı şekliyle belgeler, ÇKP lideri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 'demir yumruk' indirilmesini talep eden kişi olarak gösteriyor.

Şi'nin tek başına ekonomik kalkınmanın bağımsızlık taleplerini ortadan kaldırmayacağı, Müslümanlara çok daha güçlü bir endoktrinasyon kampanyası dayatmak gerektiğini söylediğine dair alıntılar, yeniden eğitim kamplarının kurulmasının temeli olarak yorumlanıyor.

Şi'nin 2014'teki Sincan ziyaretinde "Sincan'da terörle ve bölücülükle mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin... Suçluların etkili eğitimle yeniden kalıba dökülmesi ve dönüştürülmesi lazım. Bu insanların serbest bırakıldıktan sonra bile eğitimleri ve dönüşümleri devam etmek zorunda" dediğini aktaran NYT'ye göre, bu emir sonrası, Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi, yakalanması gereken herkesin bulunması talimatını verdi.

Sıkı disipliniyle tanınan ÇKP'den çok uzun süredir böylesine kapsamlı belgeler sızdırılmadığını vurgulayan NYT, belgeleri sızdıranı 'kimliğini gizli tutmak isteyen, Çin'de siyasi düzenin parçası bir kişi' olarak niteledi.