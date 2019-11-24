Papa Francis Hiroşima'da: Nükleer silah kullanımı suçtur

Nagasaki ve Hiroşima'yı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, nükleer silah kullanımını kınadı ve tüm dünyaya nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

Asya ziyaretinin ilk ayağı olan Tayland'dan dün Japonya'ya geçen Papa Francis, bugün sabah saatlerinde atom bombasının hedefi olan Nagasaki şehrine yaptığı ziyaretin ardından, atom bombası kurbanı bir diğer Japon şehri Hiroşima'ya gitti.

Hiroşima'daki konuşmasında nükleer silah kullanımının suç olduğunu belirten Papa Francis, gerçek barışın ancak silahsız bir barış olacağını söyledi.

Papa Francis, "Bu yeri ziyaret etmeyi kendime bir borç bildim. Savaş amacıyla nükleer enerji kullanımı, bir etik suçu ve ihlalidir. Savaş için modern bir silah geliştirilirken barıştan nasıl söz edilebilir? Gerçek barış, yalnızca silah olmadan sağlanabilir" dedi.