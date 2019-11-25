Avustralya istihbaratı: Çin, parlamentoya ajan sokmaya çalıştı, teklifi reddeden Çin kökenli iş adamı ölü bulundu

Habere konu iddialara göre, Çin ajanları, 32 yaşındaki Liberal Parti üyesi Nick Zhao'ya, genel seçimlerde Avustralya Federal Parlamentosuna Melbourne’den aday olması için 1 milyon Avustralya doları teklifte bulundu.
Teklifi ASIO’ya bildiren Zhao, seçimlere yaklaşık 2 ay kala mart ayında Melbourne'de otel odasında ölü bulundu. Zhao’un hayatını kaybetmesinin kendisine yapılan teklifle ilgili olduğu ileri sürülüyor.
'Avustralya'nın demokrasisini ve egemenliğini korumaya kararlıyız'
Burgess 'Dış Müdahale' başlığı altında yaptığı açıklamada, Avustralya’nın demokrasisini ve egemenliğini korumaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Düşman yabancı istihbarat faaliyeti ulusumuza ve güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Zhao’un ölüm nedeninin belirlenmesi için koroner çalışmanın sürdüğünü belirten Burgess, konu hakkında yorum yapmasının uygun olmayacağını kaydetti.
Avustralya başbakanı Scott Morrison da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Avustralya, yüz yüze kaldığı tehditlere karşı yumuşak olmayacaktır. Bu yüzden, yolumuza çıkan bütün sorunları halletmek için kanunları sıkılaştırdık, kaynaklarımızı geliştirdik ve İçişleri Departmanı'nı kurduk" ifadelerini kullandı.
Morrison ayrıca şunları söyledi:
"Avustralyalılara temin ederim ki kaynaklarımız hiç olmadığı kadar güçlü ve kanunlarımız hiç olmadığı kadar sert. Ve hükümet, Avustralyalıları yabancı müdahaleden korumak için her zamankinden daha kararlı. İddiaları oldukça rahatsız edici ve sorunlu buluyorum. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve araştırmalar devam ediyor."
Eşi ve küçük oğluyla turist vizesiyle yaşadığı Sydney’de bilinmeyen bir yerde tutulan Wang’ın itirafları Avustralya’da iktidar ve muhalefet tarafından endişe verici olarak tanımlanmıştı.
Avustralya ve Çin arasında, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinden sonra başlayan karşılıklı açıklamalarla iki ülke ilişkileri bir süredir soğuk olarak değerlendiriliyordu.
Avustralya hükümeti, politikacılara yapılan dış bağışları yasaklayarak, ülke siyasetindeki dış müdahaleleri ortadan kaldırmak ve Çin'in etkisini azaltmak için bir dizi tedbir almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)