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14:58 26 Kasım 2019
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    'Hindistan gaz odası haline geldi' diyen Yüksek Mahkeme: Temiz hava ve su sağlamayan hükümetler tazminat ödemeli

    © AP Photo / Manish Swarup
    Asya & Pasifik
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    Hindistan’da yüksek mahkeme, vatandaşlara temiz hava ve su sağlayamayan eyalet hükümetlerinin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Hâkimler, hava kirliliğinin ülkeyi ‘gaz odasına’ çevirdiğini savundu.

    Hava kirliliğinin ‘daha önce görülmemiş seviyelere’ ulaştığı Hindistan’da Yüksek Mahkeme, temiz hava ve suyun anayasal bir hak olduğuna dikkat çekti ve hükümetlerin bunu sağlayamadığını vurguladı. İnsanların yaşama hakkının tehdit altına olduğunu belirten mahkeme, harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

    Hâkimler Arun Mishra ve Deepak Gupta, görevlerini yerine getirmede başarısız olmalarına rağmen kirli hava ve su sorunundan neden sorumlu tutulmamaları gerektiğini açıklamaları için hükümetlere altı hafta süre verdi.   

    Başkent Yeni Delhi’deki durumun ‘cehennemden bile kötü' olduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme, milyonlarca insanı zehirli gaz solumak durumunda bırakan Pencap, Haryana, Delhi ve Uttar Pradeş eyaletlerindeki hükümetlerin özellikle sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

    'Yavaş ve acılı bir ölüm yerine patlayıcıyla öldürülmeyi tercih ederler'

    Satılık 'temiz hava'
    © Ruptly .
    Hava kirliliğiyle boğuşan New Delhi'de yeni hizmet: Satılık 'temiz hava'
    Hâkim Arun Mishra, “Alay konusu olduk. Hükümet başkentteki vatandaşlarına temiz hava ve su sağlayamıyor. Tüm bu gelişmenin ne anlamı var? Eğer bunu kontrol edemiyorsan bu ülke nasıl küresel güç haline gelebilir? Bu iç savaştan daha kötü değil mi? İnsanlar neden bu gaz odalarının içinde yaşıyor? ifadelerini kullandı.

    Mishra, hava kirliliğiyle bağlantılı kanser gibi hastalıklar nedeniyle insanları yavaş ve acı dolu bir ölümün beklediğine de dikkat çekti ve insanların bunun yerine ‘patlayıcıyla öldürülmeyi tercih edebileceklerini’ söyledi.

    Hâkimler, eyalet hükümetlerinin vatandaşlara temiz hava ve su sağlamak zorunda olduğunu, aksi takdirde tazminat ödemeleri gerekeceğini kaydetti.

    Eğitime ara verildi, uçaklar rota değiştirdi

    Hindistan’da özellikle başkent Yeni Delhi'de, yılın bu dönemlerinde tarım faaliyetleri için yakılan anızlara ek olarak egzoz dumanları ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar, hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıkmasına neden oluyor.

    Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, öğrencilere maske dağıtılmıştı. Uçaklar kirlilik nedeniyle başkent çevresinde rotalarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Kentte acil durum ilan edilmişti.

    Yetkililer hava kirliliği nedeniyle halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Yetkililer ayrıca evlerin kapılarının ve pencerelerinin kapalı tutulmasını istiyor.

    Dünya Sağlık Örgütü’nün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

    Etiketler:
    Temiz hava, Gaz odası, Hükümet, Tazminat, Yüksek Mahkeme, Hava kirliliği, Yeni Delhi, Hindistan
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