Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerel saatle 14:11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

​Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

LOOK: Situation in Padada, Davao del Sur after the magnitude 6.9 quake.



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📹: Leighton Angcan pic.twitter.com/mjgWjkEKtO — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

​Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.