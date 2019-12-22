Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçim krizi tekrarlanıyor: İkinciliği ilan edilen Abdullah seçim sonuçlarını tanımadı

Abdullah, İcra Kurulu Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunun seçim yolsuzluklarına ortak olduğunu belirtti. Bağımsız Seçim Komisyonunun 300 bin hileli oyu geçerli saydığını ifade eden Abdullah, hileli oylar çıkarılmadığı sürece seçim sonuçlarının geçerli olmadığını kaydetti.

Abdullah, Seçim Şikayet Komisyonunun hileli oylar konusunda gerekeni yapmasını beklediklerini vurguladı. Afganistan halkının oylarını savunmak için kanuni her türlü yola başvuracaklarını dile getiren Abdullah, "Eğer halkın gerçek oyuyla seçilen biri varsa o da biziz." dedi.

Eşref Gani'nin birinciliği ilan edildi

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, bugün, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

İlk sıradaki mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını ifade eden Nuristani, adaylardan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın ikinci, Gulbeddin Hikmetyar'ın üçüncü sırada olduğunu kaydetmişti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4. seçim

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizi

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.