Kuzey Kore'de kadın askerler, ülkenin lideri Kim Jong-un için müzik performansı sergiledi. Kadın askerlerin verdiği mini konser, Kim tarafından alkışla karşılandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askeri bir kampta çekildiği anlaşılan görüntüleri, NK News tarafından paylaşıldı.

Daha önce çekilmiş olduğu anlaşılan ancak yeni yayınlanan görüntülerde Kuzey Koreli kadın askerlerden oluşan bandonun Kim için mini bir konser verdiği anlar yer aldı.

Mini konseri heyecanla izlediği görülen Kuzey Kore lideri, performansının bitiminin ardından kadın askerleri alkışladı.

Videonun sonunda, kadın askerlerin Kim ile hatıra fotoğrafı çektirdikleri görülüyor.

Kuzey Koreli kadın askerler, Kim Jong-un için mini konser verdi https://t.co/NZntmIBHU6 pic.twitter.com/R8DA1xxnbl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2020

​