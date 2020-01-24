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00:52 24 Ocak 2020
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    An employee of the virology department of the Charite hospital prepares a test for the new coronavirus in Berlin

    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Vuhan'daki Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi

    © REUTERS / AXEL SCHMIDT
    Asya & Pasifik
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    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 120 Türk vatandaşın hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini söyledi.

    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde yaklaşık 120 Türk vatandaşının yaşadığını ancak birçoğunun yeni yıl tatili nedeniyle ülke dışında olduğunu belirterek, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim" dedi.

    Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin son gelişmeleri Anadolu Ajansı'na değerlendiren Büyükelçi Önen şunları söyledi:

    "Vatandaşlarımızın birçoğuna, konsolosluk kayıtlarını yaptıran vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Çin'de malum, bu dönem yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik."

    Çin - virüs + gizemli virüs
    © REUTERS / CHINA DAILY
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    Önen, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden, ülkede yaşayan Türk vatandaşları için sıkıntılı bir durumda nasıl ve nereye ulaşacakları konusunda bütün bilgileri paylaştıklarını belirtti.

    Hangi önlemler alınmalı?

    Büyükelçiliğin, paylaştığı bilgi notlarında ülkedeki Türk vatandaşlarına açık havada koruyucu maske takmalarını, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ettiğini vurgulayan Önen, şöyle devam etti:

    "Ateş, öksürük nefes darlığı belirtileri gösteren hastalardan temastan uzaklaşmaları, öksürürken, hapşırırken kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, özellikle canlı hayvanların bulunduğu çiftlik, pazar ve kesimhanelerden uzak durmaları, et, balık, yumurta benzeri hayvansal ürünleri çok iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, sık sık sabunla ellerini yıkamaları, yanlarında temizleme jelleri ve benzeri dezenfektan ürünleri bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Yine bunlara rağmen yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayet olursa muhakkak en yakın sağlık kurumuna başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen
    © AA /
    Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: Çin'deki Türk vatandaşları günün her saati hizmet veren konsolosluk numaraları üzerinden büyükelçilik yetkililerine ulaşabilir.

    Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde görülen virüs, ABD, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'da da tespit edilmişti.

    Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

     

     

    Etiketler:
    Türk, Pekin Büyükelçiği, Koronavirüs, Vuhan
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