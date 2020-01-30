Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

Pekin yönetimi koronavirüsün yayılmasını önüne geçebilmek için önlemlerini sıklaştırıyor.

China News'in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.

Yasak nedeniyle Çinli çiftler, bin yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu. Zira Çincede 2 Şubat 2020, "seni seviyorum, seni seviyorum" cümlesiyle aynı telaffuza sahip.

Pekin yönetimi, 25 Ocak'ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.