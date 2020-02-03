Radiology dergisinde, Çin’in Lanzhou kentinde 39 derece ateşle hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki bir kadının bilgisayar tomografisi yayınlandı.
İlk filmde, 'buzlu cam efekti' yaratan bulanıklık görülüyor. Üç gün sonra yapılan ikinci filmde, etkilenen bölgenin genişlediği görülüyor.
Koronavirüsün akciğerde nasıl yayıldığı görüntülendi https://t.co/fwRWMOnANf pic.twitter.com/NFcFSYWvzr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2020
Haberde, “Epidemiyolojik özellikler, klinik bulgular, göğüs görüntüleri ve laboratuvar verilerine dayanılarak 2019-nСоV pnömoni tanısı kondu” dendi.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 14 bin 380'e yükselmişti.
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