Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 362’ye ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362’ye ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DHA ajansının aktardığına göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaşan Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" ifadelerini kullandı.

DHA ölü sayısına ilişkin veriyi ilk olarak 521 olarak geçmişti ancak bilgi daha sonra 362 olarak düzeltildi.