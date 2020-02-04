Çin'de bir kadın tecavüzcüyü 'Vuhan'dan geliyorum koronavirüs kaptım' diyerek kaçırdı

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bir kadın evine zorla giren bir kişinin tecavüzünden kendisine koronavirüsün bulaştığını söyleyerek kurtuldu.

Vuhan'a 3 saat mesafede olan Jingshan şehrinde bir kadın evine giren bir kişinin tecavüz girişiminden koronavirüs tehdidiyle kurtuldu.

Evde yalnız olan kadının yatak odasına giren 25 yaşındaki Xiao, bir eliyle kadının ağzını kapatırken diğer eliyle boynunu sıktı. Kadını iterek tecavüz etmeye çalıştı.

Kadın o sırada "Vuhan'dan yeni geldim. Koronavirüs kaptım. Bu yüzden evde yalnızım ve kendimi karantina altına aldım" dedi. Bunun üzerine suçlu korktu ve kaçtı.

Chinese woman scares away wannabe rapist by pretending to cough and telling him she is from Wuhan https://t.co/mhSM2TaEm2 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2020

​Yi isimli kadın polise gidip şikayette bulunsa da polis bölgedeki herkesin virüsten korunmak için maske takması nedeniyle saldırganı bulmakta zorlandı. Cuma günü yaşanan olayın ardından pazartesi günü saldırgan polise giderek suçunu itiraf etti. Suçlunun yanında babası da vardı.

Xiao olayın meydana geldiği akşam ailesiyle yaşadığı evi yanında para olmadan terk etti. Evde yalnız olduğunu gördüğü kadının evine gizlice girerek kadına tecavüz etmeye çalıştı. Ancak koronavirüsten korkup kaçtı. Giderken kadının parasını çaldı.

Xiao hırsızlık ve tecavüz girişiminden suçlu bulundu. Saldırgan şu anda gözaltında tutuluyor.