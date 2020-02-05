Japonya'da bir yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs hızla dünyaya yayılırken Japonya'da yeni vakalar tespit edildi.

Kyodo News'in aktardığına göre, Yokohama kenti açıklarında bulunan ve yetkililer tarafından koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan bir yolcu gemisinde 10 vaka tespit edildi.

aponya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato da haberi doğrulayarak, gemideki ilk hasta ile temas halinde olan 273 yolcunun gözlem altına alındığını kaydetti.

#CoronaVirus Japan quarantines cruise ship to test 3,700 on board after Hong Kong coronavirus case. pic.twitter.com/h2zDz7zaoK — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) February 4, 2020

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.