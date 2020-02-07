Çinli bilim insanları: Koronavirüs pangolinlerden bulaşmış olabilir

Çin'de şimdiye kadar 31 bin kişiye bulaştığı tespit edilen, 630 kişinin ölümüne neden olan ve onlarca ülkeye de sıçrayan koronavirüse ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Ancak Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden bilim insanları, ölümcül salgına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini belirtti.
'Genom dizileri koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı'
Araştırmacılar, pullarla kaplı tek memeli olan pangolinlerin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı (ara konak) olabileceğini duyurdu
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, bilim insanlarının, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin genom dizilerinin koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.
The genome sequences of the novel #coronavirus strain separated from pangolins were 99% identical to those from infected people, indicating pangolins may be an intermediate host of the virus, a study has found. pic.twitter.com/iYGLl316xE— People's Daily, China (@PDChina) February 7, 2020
'Dünya üzerinde en çok ticareti yapılan hayvan'
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde yasadışı yollarla ticareti en çok yapılan hayvan olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.
Halk arasında görünüşlerinden dolayı 'canlı çam kozalakları' olarak da adlandırılan pangolinlerin pulları Çin ve Vietnam'da geleneksel tıp için kullanıldığı, etinin ise karaborsada satıldığı biliniyor.
2017'de Çin'de 1 kilo pangolin pulunun karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı bulduğu belirtilmişti.
300 cm uzunluğundaki dilini karınca gibi hayvanların yuvalarına sokarak termit, karınca, pupa ve larva ile beslenen pangolinlerin Asya'da yaşayan dört, Afrika'da yaşan dört olmak üzere toplam sekiz türü bulunuyor.
【最新發現：穿山甲為新冠病毒潛在中間宿主】 7日淩晨，華南農業大學發佈消息：華南農大、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室科研人員聯合中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及廣州動物園科研部最新研究表明，穿山甲為新冠病毒潛在中間宿主。這一最新發現將對新冠肺炎的源頭防控有重大意義。 pic.twitter.com/Uz3sYFyNih— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) February 7, 2020
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