Koronavirüs salgını nedeniyle ölümler 1000'i geçti

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse bağlı ölümler, Hong Kong, Filipinler ve Çin anakarası dahil olmak üzere toplamda 1013'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs vakaları ve ölümlere ilişkin son rakamlar yayınlandı.

CNN'in aktardığına göre Hubey Sağlık Komisyonu, eyalette 103 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Böylece eyaletteki toplam ölümler 974'e ulaştı.

Bu sayılarla birlikte Hong Kong, Filipinler ve Çin anakarasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1013'e yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletinde 2097 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından bölgedeki toplam vaka sayısı da 31.728'e çıktı. Küresel çapta ise şuan 42.500 vaka bulunuyor.

Komisyon ayrıca hastanede tedavi altına alınan 1298 vakanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.