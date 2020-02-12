Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ölümler 1110'a çıktı

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son veriler yayınlandı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eyalette yaşanan 94 ölümle birlikte ülke genelinde virüse bağlı ölümler eyalette 1068'e, ülke genelinde ise 1110' çıktı.

Komisyon, eyalette 1638 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Böylece eyaletteki toplam vaka sayısı da 33.366'e çıkmış oldu.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli hastalığın' görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Çin'de ölü sayısının her geçen gün arttığı ciddi salgına dönüşen virüse karşı, henüz aşı ya da etkili bir ilaç bulunamadı.