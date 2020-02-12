Japonya'da karantina altındaki gemide 40 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda geçen hafta karantinaya alınan, 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıktı.
UPDATE: The number of people infected with #coronavirus in Japan has topped 200 after another 40 people including a quarantine officer on a cruise ship docked at Yokohama have tested positive, the health ministry says.#DiamondPrincess#COVID19https://t.co/YocvhUZlMs— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) February 12, 2020
‘Ülkede vaka sayısının 203'e yükseldi’
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir karantina yetkilisinin yanı sıra gemideki 29 yolcu ve mürettebattan 10 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı, ülkede vaka sayısının 203'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, gemideki 60'lı ve 70'li yaşlarındaki 3'ü Japon vatandaşı 4 erkek hastanın karaya çıkarılarak hastanede tedavi altına alındığı ve bunlardan ikisinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
Halihazırda yaklaşık 3 bin 600 yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.
Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204'ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653'e çıkmıştı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.
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