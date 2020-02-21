Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölümler 2.144'e yükseldi

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son veriler yayınlandı.

Hubey Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, eyalette virüs nedeniyle 99'u Vuhan kentinde olmak üzere 115 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilerek, toplam ölü sayısının 2.144'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 45.346'sı Vuhan kentinde olmak üzere toplam vaka sayısının da 62.422'ye çıktığı belirtildi.

Komisyon, toplamda 11.788 kişinin tedavi edilerek hastanelerden taburcu edildiğini, 63.126 kişinin hala müşahede altında olduğunu kaydetti.

Çin sağlık yetkilileri, bunun öncesinde anakarada 74.500 vakanın tespit edildiğini ve 2.118 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.