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18:15 22 Şubat 2020
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    Afganistan'da ABD ile Taliban arasındaki 18 aylık barış görüşmeleri kapsamında anlaşmaya varılan 7 günlük ateşkes bugün başladı.

    Afganistan'da 'geçici ateşkes' coşkusu: 'İlk kez bomba korkusu olmadan sokağa çıkıyoruz'

    © AFP 2019 / JAVED TANVEER
    Asya & Pasifik
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    Afganistan'da ABD ile Taliban arasındaki 18 aylık barış görüşmeleri kapsamında anlaşmaya varılan 7 günlük ateşkes bugün başladı. 'Şiddetin azaltılması' başlığıyla uzlaşılan geçici ateşkes, 19 yıldır savaşın gölgesinde yaşayan Afganlarca coşkuyla karşılandı.

    ABD ile Taliban arasında 18 aydır devam eden müzakereler sonucunda üzerinde anlaşılan 'şiddetin azaltılması' süreci bugün başladı. 7 gün sürmesi planlanan geçici ateşkes süreci başarılı olursa, ABD'nin Afganistan'a girdiği 2001 yılından bu yana uygulanan ikinci ateşkes olarak tarihe geçecek. 

    18 yıldır devam eden savaştan yorulan Afgan halkı, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk saatlerde sokaklara çıkarak kutlamalar düzenledi. Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da halk saat 00:00'de düzenledikleri kutlamalar kapsamında geleneksel Afgan dansı Attan'ı sergiledi.

    'Dileğimiz barış'​

    Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar'da ise, yüzlerce kişi ve sivil toplum örgütleri kalıcı barış çağrısı yaparak kutlamalara katıldı.

    ​Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz'de ise sokağa çıkan yüzlerce kişi, Taliban'a ve Afgan hükümetine ateşkesi uzatma ve kalıcı bir barış için çalışma çağrısında bulundu. Kutlamalara katılan Afganlar, 'Dileğimiz barış', 'Barışın önündeki tüm engeller kaldırılmalı' yazılı pankartlar taşıdı.

    'Umarım bu sonsuza dek sürer'

    Başkent Kabil'de taksicilik yapan Habibullah isimli vatandaş, "Bu sabah ilk kez bir bombalı saldırı yada intihar saldırısı olmadan sokağa çıkıyorum. Umarım bu sonsuza dek sürer" dedi.

    'Eğer barış gelirse...'

    Geçici ateşkes coşkusu, sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medyada 'Eğer barış gelirse' etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Afgan sosyal medya kullanıcıları, barışın sağlanması durumunda gerçekleştirmek istedikleri hayallerini yazdı.

    Hamidullah Satari isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Barış gelirse, Afganistan'ın en ücra köylerine gidip yerli halkla tanışacağım, onların yemeklerini tadıp el sanatlarını öğreneceğim ve kendi keder ve mutluluklarımı onlarla paylaşacağım" dedi. 

    Abdullah Cahid isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Arkadaşlarımı Bedahşan'a götürme sözü vermiştim. Ancak bir ateşkes olursa yerine getirebileceğim" ifadelerini kullandı.

    Geçici ateşkes başarılı olursa, ABD ile Taliban 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalayacak

    Geçici ateşkesin başarılı bir şekilde uygulanması halinde bu, Afganistan’da 18 yıldan fazla süredir devam eden kanlı çatışmalardan sonra tarihi bir adım olacak ve savaşı sona erdirebilecek bir nihai barış anlaşmasının yolunu açabilecek.

    ​Taliban ile bir yıldan uzun bir süredir görüşmelerde bulunan ABD, güvenlik garantileri karşılığında binlerce askerin geri çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

    Taraflar, geçici ateşkesin ihlal edilmemesi durumunda, 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında anlaşma imzalanacağını açıkladı. Ardından ulaşılması hedeflenen aşama ise, Mart ayında düzenlenmesi beklenen Afganlar arası görüşmeler olacak.

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