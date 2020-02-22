Afganistan'da 'geçici ateşkes' coşkusu: 'İlk kez bomba korkusu olmadan sokağa çıkıyoruz'

ABD ile Taliban arasında 18 aydır devam eden müzakereler sonucunda üzerinde anlaşılan 'şiddetin azaltılması' süreci bugün başladı. 7 gün sürmesi planlanan geçici ateşkes süreci başarılı olursa, ABD'nin Afganistan'a girdiği 2001 yılından bu yana uygulanan ikinci ateşkes olarak tarihe geçecek.

18 yıldır devam eden savaştan yorulan Afgan halkı, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk saatlerde sokaklara çıkarak kutlamalar düzenledi. Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da halk saat 00:00'de düzenledikleri kutlamalar kapsamında geleneksel Afgan dansı Attan'ı sergiledi.

People in #Jalalabad city already started celebrating the beginning of the 7day "reduction in violence" across #Afghanistan. It is over 12:00 midnight now there. #Afghans are really thirsty for peace and sick of war.They deserve peace and a peaceful life.#Peace Vidoe @ZabihGhazi pic.twitter.com/FqtQjlAmBW — Jafar Haand (@jafarhaand) February 21, 2020

'Dileğimiz barış'​

Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar'da ise, yüzlerce kişi ve sivil toplum örgütleri kalıcı barış çağrısı yaparak kutlamalara katıldı.

د #کندهار ښار او مختلفو ولسوالیو خلګو د تاوتریخوالی د کمښت توافق په میلو او اتڼو ولمانځی#Kandahar #Afghanpeaceprocess #Afghanistan pic.twitter.com/gF4V0zc8C6 — سوله او هیله (@Sola_Aw_Heela) February 22, 2020

​Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz'de ise sokağa çıkan yüzlerce kişi, Taliban'a ve Afgan hükümetine ateşkesi uzatma ve kalıcı bir barış için çalışma çağrısında bulundu. Kutlamalara katılan Afganlar, 'Dileğimiz barış', 'Barışın önündeki tüm engeller kaldırılmalı' yazılı pankartlar taşıdı.

په پکتیا ولایت کې سلګونو تنو د وسله والو طالبانو له لورې د تاوتریخوالي د کمښت په خوشالیو کې اتڼونه وکړل او غوښتنه یې وکړي چې دایمې دې اوربند ترسره شي.#سوله #اوربند#أفغانستان pic.twitter.com/XMJPCzEp74 — LoyaPaktiaلویه پکتیا (@LPaktia) February 22, 2020

'Umarım bu sonsuza dek sürer'

Başkent Kabil'de taksicilik yapan Habibullah isimli vatandaş, "Bu sabah ilk kez bir bombalı saldırı yada intihar saldırısı olmadan sokağa çıkıyorum. Umarım bu sonsuza dek sürer" dedi.

'Eğer barış gelirse...'

Geçici ateşkes coşkusu, sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medyada 'Eğer barış gelirse' etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Afgan sosyal medya kullanıcıları, barışın sağlanması durumunda gerçekleştirmek istedikleri hayallerini yazdı.

Hamidullah Satari isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Barış gelirse, Afganistan'ın en ücra köylerine gidip yerli halkla tanışacağım, onların yemeklerini tadıp el sanatlarını öğreneceğim ve kendi keder ve mutluluklarımı onlarla paylaşacağım" dedi.

Abdullah Cahid isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Arkadaşlarımı Bedahşan'a götürme sözü vermiştim. Ancak bir ateşkes olursa yerine getirebileceğim" ifadelerini kullandı.

Geçici ateşkes başarılı olursa, ABD ile Taliban 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalayacak

Geçici ateşkesin başarılı bir şekilde uygulanması halinde bu, Afganistan’da 18 yıldan fazla süredir devam eden kanlı çatışmalardan sonra tarihi bir adım olacak ve savaşı sona erdirebilecek bir nihai barış anlaşmasının yolunu açabilecek.

After decades of conflict, we have come to an understanding with the Taliban on a significant reduction in violence across #Afghanistan. This is an important step on a long road to peace, and I call on all Afghans to seize this opportunity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 21, 2020

​Taliban ile bir yıldan uzun bir süredir görüşmelerde bulunan ABD, güvenlik garantileri karşılığında binlerce askerin geri çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Taraflar, geçici ateşkesin ihlal edilmemesi durumunda, 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında anlaşma imzalanacağını açıkladı. Ardından ulaşılması hedeflenen aşama ise, Mart ayında düzenlenmesi beklenen Afganlar arası görüşmeler olacak.