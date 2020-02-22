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22:49 22 Şubat 2020
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    Çin-toplu taşıma-koronavirüs

    Çinli araştırmacılar: Koronavirüs salgını sanılanın aksine, insandan insana bulaşarak başlamış olabilir

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    Asya & Pasifik
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (167)
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    Çinli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, Kovid-19 virüsünün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan ziyade başka bir yerde geçen yıl kasım ayı sonunda insandan insana bulaşarak başlamış olabileceğine işaret edildi.

    Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, araştırma bulguları, geniş genom verilerinin analizleri, enfeksiyon kaynakları ve 4 kıtada 12 ülkeden toplanan yeni tip koronavirüsün 93 örneğinin yayılma yolunun incelenmesi sonucu ortaya çıkarıldı.

    Araştırmada, yeni tip koronavirüsün başka bir yerden Vuhan'daki Deniz Ürünleri Pazarı'na getirildiği ve daha sonra pazardan pazara hızla yayıldığı belirtildi.

    Araştırmacılar, hastalığı ilk yayan kişinin virüsü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndaki çalışanlara ve satıcılara bulaştırdığını, kalabalık pazarın virüsün daha hızlı bulaşmasını kolaylaştırdığını ve bu durumun geçen yıl aralık ayında geniş bir yayılmaya sebep olduğunu düşünüyor.

    İki ani nüfus artışı virüsün yayılmasını etkiledi

    Virüsün, iki ani nüfus artışıyla hızla yayıldığını belirten araştırmacılar, bunlardan birinin 6 Ocak'ta Çin yeni yılı günü tatili ile ilgili olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bir diğerinin ise geçen yıl 8 Aralık’ta gerçekleştiğini, bu durumun insandan insana bulaşarak kasım sonu veya aralık başında başlamış olabileceğini ve sonra Huanan pazarına ulaştığında ise hızlandığını vurguladı.

    Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 6 Ocak’ta, ikinci seviye acil durum bildirisi yayınladığına işaret eden araştırmacılar, bu bildirimin kitlesel kamu faaliyetlerine ve seyahatlere karşı bir uyarı görevi gördüğünün altını çizdi.

    Araştırmacılar, uyarıların kamunun dikkatini çekmesi halinde, ocak ayının ortasından sonuna kadar ulusal ve küresel çapta daha az vakanın yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu. 

    Araştırmada, Avustralya, Fransa, Japonya ve ABD'deki hastaların en az iki enfeksiyon kaynağına sahip olduğu, ABD'de ise özellikle 5 enfeksiyon kaynağının rapor edildiği kaydedildi.

    Diğer ülkelerdeki sınırlı örneklere dayanarak çoğu enfeksiyonun kaynağı aynı kabul edilen araştırmada, Vuhan kentindeki iletişim geçmişlerine ek olarak, bazı hastaların Güney Çin’in Guangdong eyaletinde ve Singapur’da hastalığa yakalanmış olabileceği belirtildi.

    Ölü sayısı 2 bin 300'ü geçti

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19’un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. 

    NHC’den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 347’ye çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldiği bildirilmişti. 

    Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

    Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (167)
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