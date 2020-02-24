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17:32 24 Şubat 2020
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    Mahathir Muhammed

    Malezya Kralı, Mahathir Muhammed'i ‘geçici başbakan’ olarak görevlendirdi

    © AP Photo / Annice Lyn
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da yaşanan siyasi kriz üzerine başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah tarafından "geçici başbakan" olarak görevlendirildi.

    Konuya ilişkin kraliyet sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Sultan Abdullah'ın Mahathir'in istifasını kabul ettiği fakat ülkede siyasi istikrar sağlanana kadar geçici olarak başbakanlıkta kalması yönünde karar aldığı bildirildi.

    Öte yandan Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla dağılan iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın (PH) partileri ise Mahathir'e görevine dönme çağrısı yaptı.

    Mahathir'in istifasından sonra basın toplantısı düzenleyen Demokratik Hareket Partisi (DAP) Genel Sekreteri ve Hazine Bakanı Lim Guan Eng, partisinin en kısa zamanda Mahathir ile görüşerek yeniden başbakan adaylığı teklifinde bulunacağını açıkladı.

    Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim'in bu sabah Mahathir ile yaptığı görüşmede bulunduğunu bildiren Bakan Lim, "Mahathir, muhalefet partisi UMNO ile çalışmak istemediğini açıkça beyan etti" dedi.

    © REUTERS / LIM HUEY TENG / LEHTIKUVA
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    Bakan Lim, DAP yönetiminin Mahathir'in yolsuzluğa bulaşmış isimlerle çalışmama iradesini takdir ettiğini vurgulayarak, "Eski hükümet üyelerine karşı gösterdiği kararlılığı takdir ediyor, Mahathir'i yeniden görevinde görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Enver İbrahim, Mahathir'e istifa etmeme ricasında bulundu

    Mahathir'den sonra başbakanlığı devralması beklenen PKR Genel Başkanı Enver İbrahim, muhalefet partilerinin dün yeni iktidar koalisyonu oluşturmak için yaptıkları kaçamak planlara Mahathir'in dahil olmadığını öne sürdü ve "Kendisi bu planın başında değildi. Partisinin içindekiler tarafından adı kullanıldı. Mahathir daha önce de bu oyuna dahil olmadığını söylemişti" dedi.

    Enver, Mahathir'in yolsuzluklara bulaşmış muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ile çalışmayı reddettiği için istifa kararı aldığını iddia ederek, "Eski hükümetle ilişkisi olan hiç kimseyle çalışmayacağını yaptığımız görüşmede doğrulamıştı" şeklinde konuştu.

    Mahathir'e istifa etmemesi için ricada bulunduğunu açıklayan Enver, "Bu ihanetle birlikte başa çıkabileceğimizi söyledim. O farklı düşündü ve yolsuzluk yapanlarla isminin bir araya getirilmesine öfkelendi" ifadesini kullandı.

    Enver İbrahim, muhalefet partilerinin çabalarını boşa çıkarmak üzere Mahathir'e yeniden destek verilmesini en kısa zamanda parti üyeleriyle müzakere edeceğini söyledi.

    Amanah partisinden Mahathir'e şartsız destek

    İktidar koalisyonu üyesi partilerden Milli Emanet Partisi (Amanah) Genel Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Muhammed Sabu da bugün basın mensuplarına konuşarak Mahathir'in istifasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Yeniden başbakan seçilip yemin ederek göreve başlayan Mahathir Muhammed, Muhammed Sabu, Wan Azizah Wan İsmail ve Lim Guan Eng ile basın toplantısı düzenledi.
    © REUTERS / Reuters TV
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    Bakan Muhammed, Umut İttifakı koalisyonu üyesi partilerle yeniden bir araya gelmek istemesi durumunda partisinin Mahathir'i şartsız destekleyeceğini vurguladı.

    Mahathir Muhammed, dün muhalefet partileri UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) yeni iktidar koalisyonu kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine bu sabah başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı.

    Malezya basınındaki bazı haberler Mahathir'in söz konusu koalisyon çabaları başarısız olduğu için istifa ettiğini öne sürmüş, bazı haberler ise Mahathir'in UMNO üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu görevini bıraktığını iddia etmişti.

    Başbakanlıktan istifasından kısa süre sonra Mahathir, liderliğini yaptığı Malezyalı Birleşik Yerli Partisindeki (PPBM) görevinden de istifa ettiğini yazılı açıklamayla bildirmişti.

    Mahathir'in bundan sonra siyasete devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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    Etiketler:
    Enver İbrahim, Lim Guan Eng, Mahathir Muhammed, Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB), Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Malezya
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