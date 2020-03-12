Azerbaycan'da koronavirüsten ilk ölüm

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Azerbaycan'da da bir kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronvirüsle Mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, İran'dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İtalya'dan dönen Azerbaycanlı bir öğrencide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 12'ye yükselmişti.