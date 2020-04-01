Çin’in Hubey eyaletindeki işletmelerin yüzde 93’ü yeniden açıldı

Hubey Eyalet Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Xie Gaobo, “31 Mart itibariyle, bölgede bulunan 44 bin 918 büyük işletmeden 42 bin 130’u, yani yüzde 93.8’i tekrar faaliyete geçti” diye açıkladı.

En az 46 milyon 950 bin kişinin işine döndüğünü söyleyen Xie, bunun toplam istihdamın yüzde 66.3’ünü oluşturduğunu kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sıfır noktası Vuhan kentinde, işletmelerin yüzde 85.4’ünün yeniden açıldığı, işçilerin yüzde 40.4’ünün işe döndüğü aktarıldı.

Hubey eyaletinde karantina yasakları 25 Mart itibarıyla kaldırılmıştı. Eyaletin başkenti Vuhan’da karantina önlemleri 8 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 29 Mart Pazar günü, genel olarak ülkede salgının durdurulduğunu açıklamıştı. Ülkede, koronavirüs hastalarının yüzde 93’ü iyileşmişti.