Koronavirüsün ilk kez cesetten bulaştığı tespit edildi

İngiliz medyasının aktardığına göre, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta meydana gelen olay, kayıtlara Kovid-19'un cesetten bulaştığı ilk vaka olarak geçti.

Taylandlı ve Hindistanlı araştırmacılar, sürekli ölülerle temasta olan adli tıp uzmanının canlı hastadan enfekte olma ihtimalinin çok küçük olduğunu iddia etti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'dan ölenlerin cesetleri üzerinde yapılan işlemler sırasında dikkatli olma çağrısında bulunmuştu, çünkü virüsün nasıl yayıldığının tam olarak bilinmiyor.

Adli tıp ve otopsi uzmanlarına koruyucu ekipman, gözlük, eldiven ve maske kullanmaları tavsiye edilmişti.