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12:53 15 Nisan 2020
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    Salgında bir ilk: Güney Kore sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenliyor

    © REUTERS / KIM HONG-JI
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (42)
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    Salgın süresince genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke olan Güney Kore’de 44 milyon seçmen sıkı hijyen kuralları altında sandığa gitti. Seçmenlerden maske ve eldiven takmaları ve bir metre arayla sırada beklemeleri isteniyor, ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek çıkanlar oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

    Güney Kore'de seçmenler, koronavirüs salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında genel seçim için sandık başına gitti.

    Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, genel seçime katılımın yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

    Güney Kore Ulusal Meclisi’ndeki 300 sandalye için en güçlüleri olarak görülen iktidardaki Demokratik Parti ve ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi dahil 35 partinin adayları yarışıyor.

    Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin salgınla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.

    Ciddi önlemler alındı

    Maske takmaları ve bir metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37.5'in üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

    © AP Photo / Ahn Young-joon
    Seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37.5'in üzerinde çıkanlar, oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

    Enfeksiyon ihtimalini asgariye indirmek amacıyla oylarını kullanırken plastik eldiven takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları istenen seçmenlerin kimlikleri, parmak izinden değil özel cihazlarla kontrol ediliyor. Seçmenler tarama sırasında maskelerini çıkarıyor.

    Seçmenlere, ‘konuşurken maskelerini çıkarmamaları ve seçimden önce dezenfekte edilen oy verme merkezlerine çocuklarını getirmemeleri’ tavsiye ediliyor.

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Görevliler, oy kullanılacak kabinleri sık sık dezenfekte ediyor.

    Dünya yakından takip ediyor

    Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sırasında genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke oldu.

    Ülkenin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

    Üç gün üst üste 30'dan az yeni vaka tespit edildi

    Bu arada Güney Kore'de üç gün üst üste 30'dan az yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

    Salgının yayılmasını önlemek için sıkı sosyal mesafe düzenlemesinin dördüncü haftasına girdiği ülkede, toplam vaka sayısı da 10 bin 591’e ulaştı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (42)
    Etiketler:
    Maske, Koronavirüs, Salgın, Hijyen, Sandık, Genel seçim, Güney Kore
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