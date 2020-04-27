Çin'den koronavirüsle ilgili dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlandığı AB raporuna yalanlama

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang, AB raporuyla ilgili "Çin her kim tarafından olursa olsun dezenformasyon yaratılmasına ve yayılmasına karşıdır. Çin dezenformasyon başlatıcısı değil kurbanıdır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği bir kesimin koronavirüs pandemisinin sorumlusu gösterdiği ve cezalandırılmasını istediği Çin yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) bir raporunda koronavirüsle ilgili dezenformasyon yaymakla suçlanmasına yanıt verdi.

EU SPECIAL REPORT UPDATE: Short Assessment of Narratives and Disinformation COVID-19/Coronavirus Pandemic (Updated 2 – 22 April) https://t.co/Fy1fM7iEbp.

Worrying.

N.B: Most prominent fake news sources in the west itself have been American president and British PM. — amsterdam_bill (@amsterdam_bill) April 27, 2020

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang, pazartesi günkü basın toplantısında, AB raporuyla ilgili "Çin her kim tarafından olursa olsun dezenformasyon yaratılmasına ve yayılmasına karşıdır. Çin dezenformasyon başlatıcısı değil kurbanıdır" açıklamasını yaptı.

China denies spreading coronavirus disinformation following EU report https://t.co/POHwP41I0R — CNBC International (@CNBCi) April 27, 2020

Koronavirüsün kaynağının Çin olduğuna dair kesin kanıt bile olmadığını söyleyen Geng, Çin hakkında bağımsız soruşturma taleplerini de 'siyasi manevra' diye niteleyip bir kez daha reddetti.

Daha önce Reuters, geçen hafta Çinli yetkililerin rapordan Çin'e yönelik eleştiriler çıkarılmazsa Pekin'in çok kızacağına dair AB'ye baskı yaptığı iddialarını haberleştirmişti. Rapor kısa bir ertelemenin ardından Çin'le ilgili bazı ifadeler değiştirilmiş halde geçen haftanın sonunda yayımlandı.

BBC reporting that the EEAS report on Chinese disinformation has been pulled from release because of concerns about the reaction in Beijing https://t.co/9uf1RQ5n2n — Prashant Rao (@prashantrao) April 24, 2020

New York Times ve Politico'nun yayımladığı taslağa göre Pekin pandemi çıkardığına dair suçlamaları püskürtmek ve uluslararası imajını düzeltmek için küresel dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlanıyordu.

Avrupa Dış İlişkiler Hizmeti (EEAS) tarafından hazırlanan raporda, Çin ve Rusya sosyal medyada bir takım gizli operasyonlar yürüterek koronavirüsle ilgili dezenformasyon yaymakla itham ediliyor, bunun için bir bot ordusu çalıştırmakla suçlanan Çin aleyhinde önemli kanıtlar olduğu iddia ediliyor.