Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ülkede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC ) Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

​

Endonezya'nın Maluku eyaletindeki depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 7,3 olarak bildirdi.

​

Merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.