Kardinal Pell'in temyizinin ardından raftan indirilen rapor: Mahkemede inkar etse de tacizi yıllardır biliyordu

Kilisede cinsel taciz nedeniyle hüküm giyen en üst düzey isim olan ancak cezası bozulan Kardinal George Pell’in, yargı süreci etkilenmesin diye kamuoyundan gizlenen belgeler gün yüzüne çıktı. Buna göre Pell, Avustralya'nın en ciddi pedofili vakalarından biri dahil olmak üzere kilisedeki tacizi yıllardır biliyordu ancak mahkemede aksini söyledi.

Avustralya'da Kardinal George Pell’in davası sürerken, jürinin ‘etki altında kalmaması’ adına yayımlanmayan, kilisedeki çocuk istismarına dair soruşturmanın raporu Kraliyet Komisyonu tarafından parlamentoya sunuldu.

Yeniden düzenlenmiş yüz sayfayı aşan raporda, eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali Pell’in kilisedeki tacizden uzun yıllardır haberdar olduğu ancak bir şey yapmadığı ortaya kondu.

‘Bilmiyordum’ demişti ama atama kararını imzalamış

Özellikle Pell’in, aynı kilisede görev yaptığı Gerald Ridsdale'in adının karıştığı taciz vakalarına odaklanan komisyon, Pell’in “Onun eylemlerinden haberdar değildim” şeklindeki geçmiş beyanlarının doğru olmadığını vurguladı.

Hatta tacizlerin ortaya çıkmasının ardından Ridsdale'in görev yerinin değiştirilmesi kararının altında Pell’in imzası olduğu belirtildi.

Pell farkına varınca komisyon ‘tatmin oldu’

Ancak rapor, Ridsdale'in erkek çocukları gece kamplarına götürmesi üzerine Pell’in cinsel taciz yaşanma ihtimalini ya da ‘bunun dedikodusunun yayılabileceğini’ düşünmeye başlamasını ‘tatmin edici’ buldu.

Raporda, “Risdale ile bağlantılı olsun olmasın çocuk istismarı onun (Pell) kafasını kurcalıyordu. Şundan tatmin olduk ki, Kardinal Pell, 1973 yılı itibariyle kilisedeki çocuk istismarının bilincine varmakla kalmadı ayrıca bu konudaki dedikoduları kışkırtacak durumlardan kaçınmak için önlemleri dikkate aldı” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin en ciddi pedofili vakalarındandı

Avustralya’nın en ciddi pedofili vakalarından biri olan dosyada, Victoria eyaletindeki Katolik Kiliselerinde görevde bulunduğu dönemlerde onlarca çocuğa cinsel taciz ve tecavüzden yargılandığı 1994-2017 yıllarındaki davlardan suçlu bulunarak, toplammahkûm edilmişti. George Pell, bu davalar boyunca tacizi bilmediğini iddia etmişti

Avustralya Katolik Kilisesi, Ridsdale'in 1982'de tecavüz ettiği erkek mağdura en az 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Mağdurları ve aileleri beklettiler, jüriyi düşündüler

Komisyon, beş yıllık bir araştırmanın ardından hazırladığı nihai raporu Aralık 2017’de tamamlamıştı. Ancak her ne kadar taciz mağdurları ve aileler bulguları merakla beklese de o sırada gözler George Pell’in davasında olduğu için rapor paylaşılmamıştı. Bulgular, jüride ‘önyargı oluşturabileceği’ düşüncesiyle rapor rafa kaldırılmıştı.

Hüküm giyen en üst düzey görevliydi

78 yaşındaki George Pell, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan altı yıl hapse mahkûm edilmişti.

Bu kararla birlikte Pell, kilisede bu suçtan hüküm giyen en üst düzey görevli kişi olmuştu.

Ancak Pell’in temyiz başvurusunu karara bağlayan Avustralya Yüksek Mahkemesi, geçen ay verdiği kararda, jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkûmiyetini bozmuştu.