Çinli uzman koronavirüsün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti

Huanqiu.com sitesinin aktardığına göre Çinli virolog Prof. Zhong Nanshan, yeni tip koronavirüsün en tehlikeli özelliğinin yüksek bulaşıcılık olduğuna dikkat çekerek virüsten korunma yöntemleri konusunda bilgi verdi.

Zhong, SARS-CoV-2’nin mevsim gribi, akut solunum yolu viral enfeksiyonları ve hatta daha önce görülen MERS koronavirüsünden daha hızlı ve kolay bulaşabildiğine ve bu nedenle çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

‘Dört bileşenli mücadele sistemi’

Çinli profesör, yeni tip koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için erken koruma, erken saptama, erken teşhis ve erken izolasyon olmak üzere 4 bileşenli mücadele sisteminin organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Zhong’a göre erken korunma maske ve eldiven kullanma, elleri yıkama ve sosyal mesafeyi koruma gibi bireysel önlemlerden oluşuyor. Söz konusu önlemler, koronavirüsün genelde doğrudan temasla ve yüzeylerden bulaşabildiği için etkili kabul ediliyor.

‘İnsanların konuya sorumlulukla yaklaşması önemli’

Erken tespit için Kovid-19’la benzerlik gösteren semptomları taşıyan kişilerin toplu yerlerde ateş ölçümü gibi yöntemlerle hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çeken uzman, insanların da bu konuya sorumlulukla yaklaşmasının da önemli olduğunu, şüpheli semptomlar hisseden kişilerin beklemeksizin doktora başvurması gerektiğini vurguladı.

Çinli profesör hastalığın en tipik belirtilerini halsizlik, yüksek ateş, kuru öksürük ve atipik yorgunluk olarak sıraladı.

‘Klinik koşullarda özel inceleme’

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Zhong, hastanelerde Kovid-19 hastalarının diğer sıradan hastalarla karışmaması için klinik koşullarda özel inceleme gerektiğinin, evde kaliteli bir incelemenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Çinli virolog, erken izolasyonun da hastaların sağlıklı kişilerle temaslarının hızlı bir şekilde asgariye düşürülmesi için gerekli olduğunu vurguladı.