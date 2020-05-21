Abe'nin uğruna yargı bağımsızlığı feda ettiği Başsavcı, korona önlemlerine uymayıp kumar oynadığı için istifa etti

Koronavirüs pandemisine karşı performansı nedeniyle halk desteği düşen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tokyo Başsavcısı'nın korona önlemlerini delip kumar oynaması skandalı yüzünden istifasıyla bir darbe daha aldı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tokyo Başsavcısı Hiromu Kurokawa'yı kendisine yakın olduğu için neredeyse ömür boyu görevde tutma çabası koronavirüs pandemisi ortasında kumar skandalına yenik düştü.

Zaten Japonya, Tokyo Başsavcısı Kurokawa'nın Başbakan Abe'ye yakınlığından ötürü emeklilik yaşı 63'ü geçmesine rağmen görevine devam etmesi ve buna yasal kılıf uydurmak için savcı emeklilik yaşının 63'ten 65'e çıkarılmaya, üstüne hükümete emekliliği 3 yıl daha öteleme yetkisi verilmeye çalışılmasıyla karışmış vaziyetteydi.

Büyük tartışma koparan girişimin müsebbibi Abe, yargı bağımsızlığına darbe indirerek güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırmakla eleştiriliyordu.

Uzakdoğu'nun sevilen oyununu para karşılığı oynadı

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Başsavcı Kurokawa'nın 1 Mayıs ve 13 Mayıs'ta pandemi önlemlerini delerek bir gazetenin iki muhabiri ve bir başka gazetenin bir çalışanıyla 'para karşılığı' mahjong oyunu, yani kumar oynadığı ortaya çıktı.

A top prosecutor who defied Japan's coronavirus lockdown to gamble on a mahjong game with journalists, has announced his resignationhttps://t.co/CTVUYpCsOd — AFP news agency (@AFP) May 21, 2020

Japonya'da kumar yasadışı

Başsavcının istifasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Masako Mori, yurttaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymaları ve elzem bir durum olmadıkça sokağa çıkmamalarının istendiği dönemde Kurokawa'nın kumar oynadığını kabul ettiğini belirtti.

An unfathomably corrupt system. Not only was a top prosecutor playing mahjong for money and did so under the state of emergency, but he was also doing this illegal activity with major newspaper company journalists. Talk about a cozy relationship. https://t.co/92YmMMtKoB — ＹＨＧ英語セミナー (@YHGyoshi) May 21, 2020

Bakan, savcının istifasının yarın kabine tarafından kabul edileceğini söyledi.

Japon yasalarına göre bazı istisnalar dışında kumar oynamak yasadışı.

Bu hafta, kumar skandalının patlaması öncesinde, Abe hükümeti, savcıların emeklilik yaşıyla ilgili tasarısını parlamentodan geçirme çabasını askıya almıştı.