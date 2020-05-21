Rodman'dan Kim'in geleceğine dair şifreli mesaj: Kız kardeşe dikkat

Öldüğüne dair spekülasyonlara neden olacak şekilde 20 gün ortadan kaybolup aniden ortaya çıkarak bir kez daha gündem olmayı başaran Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili ABD'deki uzatmalı dostundan yeni açıklama geldi.

Kuzey Kore'ye basketbol, Kim'e dostluk elçisi haline gelen NBA efsanesi Dennis Rodman, bu kez Kuzey Kore liderinin statüsüyle ilgili şifreli sözler sarf etti.

Britanyalı gazeteci-sunucu Piers Morgan'ın 'Good Morning Britain' programı için video konferans yoluyla bağlandığı Rodman, Kim'in sağlığıyla ilgili sorular üzerine asıl neye dikkat edilmesi gerektiğine dair bir yanıt verdi:

"Piers, diyeceğim o ki, Kuzey Kore ile iletişimim var, ama yine de şunu söyleyeceğim: (Kim'in) Kız kardeşini TV'de görürsen, onu ülkeyi yönetirken görürsen, bil ki, yanlış giden bir şeyler var."

"Tamam. Kız kardeşini ülkeyi yönetirken görürsen, o zaman bir şeyin yanlış gittiğini bilirsin. Sana verebileceğimin hepsi bu."

İktidara geçme sırasında Kim'in kız kardeşinin bulunduğunda ısrar eden Rodman, dolayısıyla ülke yönetiminde görülmesinin Kim'le ilgili bir şeylerin ters gittiğinin işareti olacağında ısrar etti.

Emektar basketbolcunun kast ettiği kişi Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong.

Kim'in Güney Kore'nin Pyeongchang ketinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatlarına göndererek düşman kardeşle dostluk köprüsü kurdurduğu, ABD Başkanı, Güney Kore Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelere giderken yanında götürdüğü Kim Yo-jong, Kim-Trump zirvelerinden sonuç çıkmamasıyla kaybettiği prestijini, son dönemde geri kazandı, hatta pekiştirdi.

Kuzey Kore devlet medyasının martta ilk kez resmi açıklamasını yayımladığı Kim Yo-jong, nisanda iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'na yeniden yedek üye olarak atandı.