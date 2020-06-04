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    Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.

    Hong Kong’da Çin Milli Marşı yasası kabul edildi

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    Asya & Pasifik
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    Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Çin Milli Marşı’na saygısızlığı yasaklayan yasa kabul edildi.

    Hong Kong basınından Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Hong Kong Yasama Konseyi, Çin Milli Marşı’na saygısızlığı ve hakareti yasaklayan ve bu tür hareketlere karışanlara hapis cezası getiren yasayı kabul etti.

    Yasama Konseyinde yaklaşık 4 gün süren tartışmaların ardından yapılan oylama oturumuna 43 delege katıldı. 

    Yasa, Çin yanlısı 41 delegenin lehte oyuyla kabul edildi. 

    Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin milli marşına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanlara 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 50 bin Hong Kong doları (yaklaşık 44 bin Türk lirası) para cezası ile siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti. 

    Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında, taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

    'Gönüllülerin Yürüyüşü' adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti. Yasa Çin hükümetinin, Hong Kong'daki nüfuzunu pekiştirecek adımlardan biri olarak görülüyor. 

    Yasa için İçişleri Komitesi Başkanı yeniden seçildi 

    Yasama Konseyindeki İçişleri Komitesi'nde, Çin Milli Marşı tasarısının son 6 aydır muhalif delegelerce oyalanarak yasalaşmasının engellenmesi Çin hükümetinin tepkisini çekmişti. 

    Tepkiler üzerine Yasama Konseyinde Çin yanlısı delegeler ile muhalif delegeler arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sonrası Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in çıkardığı düzenlemelerle geçen ay Yasama Konseyinde İçişleri Komitesi Başkanlık Seçimi yapılmış ve komitenin başına Çin yanlısı delege Starry Lee seçilmişti.

    Lee'nin ilgili komitenin başına getirilmesi, Çin'in uzun süredir beklediği Çin Milli Marşı tasarısının yasalaşmasının önünü açmıştı.

    Etiketler:
    milli marş, yasa, Hong Kong, Çin
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