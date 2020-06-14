Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) açıklamasına göre, yerel saatle 20.13’te Rajkot’un kuzeybatısında 5.5 şiddetinde deprem oldu.

Yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili NDTV kanalının haberine göre, şimdilik ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa çıktı.