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    Kuzey Kore sınırındaki bir Güney Kore askeri

    Kuzey Kore, 'askerden arındırılmış bölge' yakınında düzenli tatbikatlara devam edecek

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202006171042265481-kuzey-kore-askerden-arindirilmis-bolge-yakininda-duzenli-tatbikatlara-devam-edecek/

    Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, 2018'de Güney'le varılan anlaşmaya rağmen askerden arındırılmış bölge yakınında düzenli askeri tatbikatlara devam edeceklerini duyurdu.

    Yonhap ajansının Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) aktardığı habere göre Pyongyang, yaşanan son gerilimin ardından Seul'un 'özel elçiler' aracılığıyla gerilimin sonlandırılması teklifini 'açık bir dille' reddetti.

    Habere göre Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, Kaesong ve Kumgang Dağı sınır bölgelerine yeniden gireceğini açıkladı.

    Başkanlık, 2018'de Seul ile varılan anlaşmaya rağmen askerden arındırılmış bölgede 'her türlü düzenli askeri tatbikatın sürdürüleceği' bilgisini paylaştı.

    Güney Kore'deki 'aktivistlerin' Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

    Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

    Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

    Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

    Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

    Dün ise Kuzey Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuş, Seul ise Pyongyang'a durumu daha da kötüleştirmesi halinde güçlü bir karşılık verileceğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Gerilim, Tatbikat, Güney Kore, Kuzey Kore
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