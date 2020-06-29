Kayıt
17:01 29 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çin'de klinik testleri süren koronavirüs aşısı orduda kullanılmaya başlandı

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (252)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104234/99/1042349935_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_110edc5c1318a8cd29738e9bc04ef683.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202006291042350048-cinde-klinik-testleri-suren-koronavirus-asisi-orduda-kullanilmaya-baslandi/

    Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics, (CanSino Biologics) deneme sürecinde bulunan koronavirüs aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda kullanılmaya başlandığını belirtildi.

    CanSino Biologics, Çin Halk Kurtuluş Ordusu bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü ile ortak geliştirdikleri koronavirüs aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’ndan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.

    Global Times gazetesinin haberine göre, CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydetti. Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarı gösterdiği, güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığı belirtildi.

    CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti. 

    İnfografik
    © Sputnik /
    Koronavirüs hakkında 7 efsane
    Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen sekiz aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.

    Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor

    Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü ve sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

    İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

    Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada koronavirüs aşısı üretmek üzere çalışan 149 adet resmi girişim var.

    Bunlardan 17 tanesi insanlar üzerindeki deneylere başlamış durumda; 132 tanesi ise halen laboratuvar aşamasında.

     

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (252)
    Etiketler:
    Ad5-nCoV, CanSino Biologics, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Aşı, Salgın, Koronavirüs, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Karayip adalarının plajlarını dolduran kumlar, Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getiriyor. Fotoğrafta: Toz bulutunun etkisi altına giren Karayipler'deki Barbados'un manzarası
    Sahra'dan dev toz ve kum bulutunun etkisiyle çöle dönüşen Amerika sahilinden görüntüler
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet