Myanmar'da madende yaşanan toprak kayması sonucu en az 113 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kayması sonucu en az 113 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'ın son yıllardaki en ölümcül kazalarından biri olan olay, Çin sınırındaki Kaçin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir madende yaşandı. Aşırı yağışlar sonucu madende toprak kayması meydana geldi, madenciler toprak altında kaldı.

İtfaiye ekipleri şu ana en az 113 madencinin cansız bedenine ulaştıklarını belirtirken, toprak altında kalan kişiler için yapılan arama kurtarma çalışmalarının da şiddetli yağmur nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Landslide at Myanmar jade mine leaves nearly 100 dead, over 200 buried within seconds#Myanmar #MyanmarLandslidehttps://t.co/vVI5XciDU4 — India TV (@indiatvnews) July 2, 2020

Bir gün önce şiddetli yağmur ve toprak kayması ihtimaline karşı halkı uyardıklarını belirten Myanmar polisi yetkilileri, bu uyarı yapılmasaydı ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer, AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada, “Yüzlerce insan ölmüş olabilirdi, şimdikinden çok daha fazlası, ancak uyarı birazını kurtarabildi. Görünüşe göre, diğerleri yağmur sırasında tehlikeye açık madenlerde çalışmama yönündeki uyarıyı dikkate almadılar” dedi.

Myanmar dünyanın en büyük yeşim taşı ihracatçısı olarak biliniyor. Ancak çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerinin eksikliğini nedeniyle sıklıkla facialar yaşanıyor. Ayrıca muson sezonunda sıklıkla sel felaketleri ve toprak kaymaları yaşanıyor. Ülkede geçen yıl 100'den fazla madenci hayatını kaybetmişti.