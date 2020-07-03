Hong Kong polisi, yeni Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca ilk suçlamayı yöneltti

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, tartışmalı Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından yasayı ihlal gerekçesiyle ilk suçlama 23 yaşındaki bir protestocuya yöneltildi.

Hong Kong'da geçen hafta yürürlüğe giren tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası’na yönelik protestolar sürerken, yasa kapsamında ilk suçlama da gerçekleşti.

Hong Kong Polisi’nden yapılan açıklamada, “23 yaşındaki kent sakini bir erkeğe, ‘terörist eylemlerde bulunma’ ve ‘bölünmeye kışkırtma’ suçları yöneltildi” denildi.

Yetkililer, söz konusu kişinin protestolar sırasında motosikletini polislere doğru sürdüğünü açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda, adamın, protestoların simgesi olan ‘Hong Kong'u Kurtarın, zamanımızın devrimi’ sloganının yazılı olduğu bir bayrak taşıdığı görüldü.

Olayda üç polis yaralanırken, motosikletinden düşen adam da tutuklandı.

A 23-year-old man riding a motorcycle with a flag of “Hong Kong independence” slogans rammed his vehicle into a group of police officers in Wan Chai on Wed. Three Police officers were injured and the man was arrested for “Furious Driving” and violating the National Security Law. pic.twitter.com/5mBV4IJ2KZ — Global Times (@globaltimesnews) July 1, 2020

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde oybirliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam, yasanın ‘ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını’ açıklamıştı.