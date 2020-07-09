'Cinsel tacizle suçlanan' Seul Belediye Başkanı için 'kayıp' ihbarı

Güney Kore başkenti Seul'un Belediye Başkanı Park Won-soon için kayıp ihbarında bulunan kızı, 'babasının 4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu' söyledi.

Polis kaynaklarına göre, kızı, babasının bıraktığı mesajın içeriğini paylaşmadı.

Öncesinde Park'ın 16.40 için planlanan programlarından birinin 'kaçınılmaz koşullar' nedeniyle iptal edildiği açıklanmıştı.

Seul polisi, Belediye Başkanı'nın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun bildirilmesinin ardından yerini tespit çalışmasına koyuldu.

Belediye başkanının cep telefonu sinyaline en son bir tapınak yakınında erişildiği öğrenildi.

Tapınağın bulunduğu mahallede yaklaşık 150 polis memuru köpekler ve insansız hava araçları eşliğinde arama operasyonu başlattı.

BBC'nin Seul muhabiri, Güney Kore medyasının dün gece eski sekreterinin belediye başkanı hakkında polise cinsel taciz suçlaması bildirdiği, bunun üzerine Park'ın ortadan kaybolduğuna dair iddialarını aktardı.

South Korean media claim the former secretary of Seoul Mayor Park Won-soon reported allegations of sexual harassment to police last night.



Mayor Park has been reported missing by his daughter. Police are searching an area where his phone signal was last detected. — Laura Bicker (@BBCLBicker) July 9, 2020

2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten 64 yaşındaki Park, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adayları arasında gösteriliyordu.